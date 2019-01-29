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14:40, 29 января 2019 144
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Шиловская прокуратура нашла нарушения при капремонте домов

Шиловская прокуратура нашла нарушения при капремонте домов

Фото: Pixabay.com

Шиловская прокуратура нашла нарушения при капремонте многоквартирных домов. Об этом сообщил сайт регионального надзорного органа.

Областной фонд капремонта заключил с «Ремонтно-строительным управлением № 1» договор на ремонт крыш пяти домов в Шиловском районе. Проверка выявила нарушения в доме № 2 на площади Советской в Шилове и в доме №16 на улице Новой в поселке Лесной.

В адрес директора предприятия внесли представление. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, к административной ответственности привлекли мастера. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 9.4 КоАП.


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