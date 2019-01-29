Шиловская прокуратура нашла нарушения при капремонте домов

Шиловская прокуратура нашла нарушения при капремонте многоквартирных домов. Об этом
Областной фонд капремонта заключил с «Ремонтно-строительным управлением № 1» договор на ремонт крыш пяти домов в Шиловском районе. Проверка выявила нарушения в доме № 2 на площади Советской в Шилове и в доме №16 на улице Новой в поселке Лесной.
В адрес директора предприятия внесли представление. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, к административной ответственности привлекли мастера. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 9.4 КоАП.