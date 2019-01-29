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17:50, 29 января 2019 930
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Рязанская прокуратура потребовала в течение месяца убрать снег на улицах 3

Рязанская прокуратура потребовала в течение месяца убрать снег на улицах

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязанской области прокуратура завела два административных дела за несоблюдение требований по уборке снега. Начиная с 12 января, ведомство проверило качество очистки от снега проезжих частей, тротуаров и дворов по всему региону.

По итогам проверки составлены 81 акт и 91 предостережение за нарушение требований по содержанию улиц и крыш в зимний период. Прокуратура потребовала устранить их в течение месяца.

В ведомстве отметили, что за несоблюдение требований при содержании дорог должностным лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч; за неуборку дворов рядом с многоквартирными домами — до пяти и 50 тысяч рублей соответственно.

Напомним, жители города неоднократно жаловались на неубранные от снега тротуары. Ранее рязанец создал петицию с требованием почистить тротуары от снега. Кроме того, в соцсетях предлагали запустить флешмоб с рязанскими знаменитостями на неубранных улицах, а чиновников призвали самих выйти на уборку снега.


© RZN.info

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