Рязанская прокуратура потребовала в течение месяца убрать снег на улицах

В Рязанской области прокуратура завела два административных дела за несоблюдение требований по уборке снега. Начиная с 12 января, ведомство проверило качество очистки от снега проезжих частей, тротуаров и дворов по всему региону.
По итогам проверки составлены 81 акт и 91 предостережение за нарушение требований по содержанию улиц и крыш в зимний период. Прокуратура потребовала устранить их в течение месяца.
В ведомстве отметили, что за несоблюдение требований при содержании дорог должностным лицам грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч; за неуборку дворов рядом с многоквартирными домами — до пяти и 50 тысяч рублей соответственно.
Напомним, жители города неоднократно жаловались на неубранные от снега тротуары. Ранее рязанец