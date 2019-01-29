Рязанец не заплатил более 900 тысяч рублей налога

Рязанец не заплатил более 900 тысяч рублей подоходного налога. Об этом
В 2017 году мужчина заключил договор на оказание услуг по исследованию рынка. За работу он получил более семи миллионов рублей, но не представил декларацию и не заплатил обязательный налог.
На рязанца завели дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).
«В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации», — отметили в следкоме.