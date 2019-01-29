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16:12, 29 января 2019 227
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Рязанец не заплатил более 900 тысяч рублей налога

Рязанец не заплатил более 900 тысяч рублей налога

Фото: Pixabay.com

Рязанец не заплатил более 900 тысяч рублей подоходного налога. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В 2017 году мужчина заключил договор на оказание услуг по исследованию рынка. За работу он получил более семи миллионов рублей, но не представил декларацию и не заплатил обязательный налог.

На рязанца завели дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).

«В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации», — отметили в следкоме.


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