Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье. Об этом сообщили в
В пятницу, 1 февраля, с 14:00 до 17:00 на территории ТРЦ «М5 Молл» будет работать мобильная площадка службы медицинской профилактики минздрава, приуроченная к всемирному дню борьбы с раком.
В работе примут участие специалисты «Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий» и «Центра здоровья» ОКБ.
Рязанцы смогут бесплатно пройти обследование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма (компьютеризированный скрининг сердца, экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, комплексную оценку функций дыхательной системы).
Врачи дадут рекомендации, обучат жителей города методам самоконтроля за состоянием здоровья, а также проконсультируют по здоровому образу жизни.