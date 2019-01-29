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19:06, 29 января 2019 708
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Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье

Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье

Рязанцам предложили бесплатно проверить здоровье. Об этом сообщили в группе регионального минздрава в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу, 1 февраля, с 14:00 до 17:00 на территории ТРЦ «М5 Молл» будет работать мобильная площадка службы медицинской профилактики минздрава, приуроченная к всемирному дню борьбы с раком.

В работе примут участие специалисты «Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий» и «Центра здоровья» ОКБ.

Рязанцы смогут бесплатно пройти обследование на аппаратно-программном комплексе для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма (компьютеризированный скрининг сердца, экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови, комплексную оценку функций дыхательной системы).

Врачи дадут рекомендации, обучат жителей города методам самоконтроля за состоянием здоровья, а также проконсультируют по здоровому образу жизни.


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