Рельеф-Центр поздравил рязанцев с Днем студента

В пятницу, 25 января, учащиеся рязанских вузов, сузов и областных образовательных учреждений отметили День студента. К поздравлениям и организации праздничных мероприятий присоединилась компания Рельеф-Центр.
В сквере Уткина около университета имени Витте прошли городские студенческие гулянья, включающие спортивные соревнования и веселые конкурсы.
Еще одно мероприятие, партнером которого выступил Рельеф-Центр, стало чествование Татьян, учащихся в РГУ имени Есенина. Здесь прошел единственный в России «забег Татьян» — девушки пробежали вокруг университета. Все участницы кросса получили подарки от Рельеф-Центра.
Кроме того, компания поддержала праздник «Зачетная туса», который прошел в развлекательном комплексе «Окская жемчужина» и собрал порядка 200 участников.
Каждый вуз представил на соревнования свою команду. Студенты сразились в поедании бургеров на скорость, танцевальном искусстве, интеллектуальной викторине и других конкурсах.
В результате победила команда «Рельеф имени Есенина» (РГУ). Второе место заняли студенты РГРТУ, третье — команда «Бабочка» (женская сборная всех вузов).