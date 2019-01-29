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16:58, 29 января 2019 501

Рельеф-Центр поздравил рязанцев с Днем студента

Рельеф-Центр поздравил рязанцев с Днем студента

В пятницу, 25 января, учащиеся рязанских вузов, сузов и областных образовательных учреждений отметили День студента. К поздравлениям и организации праздничных мероприятий присоединилась компания Рельеф-Центр.

В сквере Уткина около университета имени Витте прошли городские студенческие гулянья, включающие спортивные соревнования и веселые конкурсы.

Еще одно мероприятие, партнером которого выступил Рельеф-Центр, стало чествование Татьян, учащихся в РГУ имени Есенина. Здесь прошел единственный в России «забег Татьян» — девушки пробежали вокруг университета. Все участницы кросса получили подарки от Рельеф-Центра.

Кроме того, компания поддержала праздник «Зачетная туса», который прошел в развлекательном комплексе «Окская жемчужина» и собрал порядка 200 участников.

Каждый вуз представил на соревнования свою команду. Студенты сразились в поедании бургеров на скорость, танцевальном искусстве, интеллектуальной викторине и других конкурсах.

В результате победила команда «Рельеф имени Есенина» (РГУ). Второе место заняли студенты РГРТУ, третье — команда «Бабочка» (женская сборная всех вузов).


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