Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:19, 29 января 2019 245
 0    0

Нурмагомедова оштрафовали и дисквалифицировали на девять месяцев

Нурмагомедова оштрафовали и дисквалифицировали на девять месяцев

Во вторник, 29 января, прошло заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором рассматривался инцидент на турнире UFC 229. Хабиба Нурмагомедова оштрафовали на 500 тысяч долларов и дисквалифицировали на девять месяцев, пишет «Чемпионат».

Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Ее могут сократить на три месяца, если Нурмагомедов примет участие в социальной программе, направленной против хулиганства.

Макгрегора дисквалифицировали на шесть месяцев и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Он сможет вернуться на ринг уже 6 апреля.

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе в ночь на 7 октября 2018 года, победив в Лас-Вегасе Конора Макгрегора. После поединка россиянин спровоцировал массовую драку в зрительном зале.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
21:19, 29 января 2019
Нурмагомедова оштрафовали и дисквалифицировали на девять месяцев
17:04, 29 января 2019
Лидер рязанской НХЛ 18+ обыграл ближайшего преследователя. Обзор тура
14:16, 29 января 2019
«Зубры» обыграли «Чебоксарских Ястребов», забросив более ста очков
16:03, 28 января 2019
ХК «Рязань» проиграл второй матч за два дня. Фото
15:21, 28 января 2019
БК «Рязань» обыграл лидера после четырех поражений подряд
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
8 часов назад
Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Врач рассказала о болезнях глаз, которые «мешают счастливому детству», а также о мерах их профилактики.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 583
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
10:23, 27 января 2019 37 659
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
13:51, 27 января 2019 29 040
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
9:23, 18 января 2019 28 113
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 908
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум