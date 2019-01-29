Нурмагомедова оштрафовали и дисквалифицировали на девять месяцев

Во вторник, 29 января, прошло заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором рассматривался инцидент на турнире UFC 229. Хабиба Нурмагомедова оштрафовали на 500 тысяч долларов и дисквалифицировали на девять месяцев, пишет «
Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Ее могут сократить на три месяца, если Нурмагомедов примет участие в социальной программе, направленной против хулиганства.
Макгрегора дисквалифицировали на шесть месяцев и оштрафовали на 50 тысяч долларов. Он сможет вернуться на ринг уже 6 апреля.
Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе в ночь на 7 октября 2018 года, победив в Лас-Вегасе Конора Макгрегора. После поединка россиянин