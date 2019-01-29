Не плативший алименты житель Рязанской области пытался убить бывшую жену и оспорить приговор

Житель Александро-Невского района
Известно, что экс-супруги поссорились из-за долгов по алиментам и коммунальным платежам. Во время конфликта выпивший мужчина схватил кухонный нож и ударил женщину в грудь.
Увидев, что пострадавшая еще жива, бывший муж стал угрожать ей, но тут на кухню зашел сын.
Суд признал подозреваемого виновным в покушении на убийство и приговорил к семи с половиной годам заключения в колонии строгого режима, а также к двум годам ограничения свободы.
Мужчина подал апелляцию на решение суда, но приговор оставили без изменений.