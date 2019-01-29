Во вторник, 29 января, на пожаре в Клепиковском районе пострадал человек. Об этом
Сигнал о возгорании в деревне Верея поступил в 2:24. На место выезжали два расчета.
Площадь пожара составила 63 квадратных метра. Огонь уничтожил дом и сарай.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во вторник, 29 января, на пожаре в Клепиковском районе пострадал человек. Об этом
Сигнал о возгорании в деревне Верея поступил в 2:24. На место выезжали два расчета.
Площадь пожара составила 63 квадратных метра. Огонь уничтожил дом и сарай.
© RZN.info
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