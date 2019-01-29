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8:11, 29 января 2019 172
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На пожаре в Клепиковском районе пострадал человек

На пожаре в Клепиковском районе пострадал человек

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 29 января, на пожаре в Клепиковском районе пострадал человек. Об этом сообщило рязанское ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в деревне Верея поступил в 2:24. На место выезжали два расчета.

Площадь пожара составила 63 квадратных метра. Огонь уничтожил дом и сарай.


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