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10:49, 29 января 2019 909
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Москвич на «Вольво» сбил рязанца в центре города

Москвич на «Вольво» сбил рязанца в центре города

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 28 января, на улице Есенина в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 18:25 19-летний москвич на Volvo сбил 45-летнего рязанца. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказали медпомощь.


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