Москвич на «Вольво» сбил рязанца в центре города

В понедельник, 28 января, на улице Есенина в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 18:25 19-летний москвич на Volvo
В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказали медпомощь.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 28 января, на улице Есенина в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 18:25 19-летний москвич на Volvo
В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказали медпомощь.
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