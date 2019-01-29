Момент столкновения трех машин на площади Ленина попал на видео. Ролик опубликовали в группе «
На записи видно, что Renault Duster проехал на «красный» и столкнулся с иномаркой, в которую в попутном направлении въехала еще одна машина.
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Момент столкновения трех машин на площади Ленина попал на видео. Ролик опубликовали в группе «
На записи видно, что Renault Duster проехал на «красный» и столкнулся с иномаркой, в которую в попутном направлении въехала еще одна машина.
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С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.