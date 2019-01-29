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15:01, 29 января 2019 542
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Момент столкновения трех машин на площади Ленина попал на видео

Момент столкновения трех машин на площади Ленина попал на видео

Момент столкновения трех машин на площади Ленина попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером в понедельник, 28 января, на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Маяковского.

На записи видно, что Renault Duster проехал на «красный» и столкнулся с иномаркой, в которую в попутном направлении въехала еще одна машина.


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