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10:32, 29 января 2019 263
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Минтруд предложил отменить медосмотры для офисных работников

Минтруд предложил отменить медосмотры для офисных работников

Фото: Pixabay.com

Минтруд предложил отменить медосмотры для офисных работников. Проект опубликовали на портале нормативных правовых актов.

В ведомстве объяснили, что работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.

Поправки могут вступить в силу в августе.


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