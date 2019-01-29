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12:42, 29 января 2019 193
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Кто виноват? Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске

Кто виноват? Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске

Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске. Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, сообщает ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, 44% россиян объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей. Каждый десятый респондент (11%) считает, что взрыв произошел в результате теракта.

42% опрошенных возложили ответственность за произошедшее на коммунальные службы, 35% - на самих жильцов дома. Реже респонденты считают ответственными местные органы самоуправления (9%).

После катастрофы в Магнитогорске среди россиян преобладают опасения, что аналогичная ситуация может случиться с ними или их близкими (61%).

31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. В результате погибли 39 человек.

Причиной произошедшего назвали «неисправность газового оборудования». «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка) взяла на себя ответственность за взрыв.

Фото сайта ГУ МЧС по Челябинской области


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3 часа назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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