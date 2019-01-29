Кто виноват? Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске

Россияне разошлись во мнениях о причинах взрыва в Магнитогорске. Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, сообщает
Согласно данным опроса, 44% россиян объяснили происшествие халатным обращением с газовым оборудованием, 30% - неисправностью газовых сетей. Каждый десятый респондент (11%) считает, что взрыв произошел в результате теракта.
42% опрошенных возложили ответственность за произошедшее на коммунальные службы, 35% - на самих жильцов дома. Реже респонденты считают ответственными местные органы самоуправления (9%).
После катастрофы в Магнитогорске среди россиян преобладают опасения, что аналогичная ситуация может случиться с ними или их близкими (61%).
31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа
Причиной произошедшего назвали «неисправность газового оборудования». «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка)
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