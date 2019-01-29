Каждому четвертому ребенку в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость» — врач-офтальмолог

Около двадцати лет назад нарушения зрения у детей были скорее исключением, чем правилом.
Однако вошедшие в семейный обиход компьютеры и многочисленные гаджеты, а также зачастую неправильное питание способствовали значительному омоложению болезней глаз: каждому четвертому ребенку в нашей стране в возрасте шести лет ставят диагноз «близорукость».
«Через глаза воспринимается 90% информации об окружающем мире, и дети осваивают его именно благодаря органу зрения. Именно в это время формируется и укрепляется связь между глазом и корой головного мозга, — рассказала детский врач-офтальмолог
О болезнях глаз, которые «мешают счастливому детству», а также о мерах их профилактики, читайте в разделе «