Из-за равнодушия жительницы Сасова у ее дочери развилась хроническая болезнь

В отношении 31-летней жительницы Сасова возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщила
О том, что в одном из многоквартирных домов периодически плачет ребенок, в полицию сообщили местные жители.
Оказалось, что четырехлетнюю девочку воспитывают в неполной семье — она живет с бабушкой и матерью, которая нигде не работает. В квартире периодически происходят конфликты.
Проверка также установила, что женщина «неоднократно причиняла вред физическому, нравственному и психологическому развитию своей дочери». Она не участвовала в развитии ребенка и не прививала ему навыки личной гигиены.
Кроме того, «мать грубо пренебрегла рекомендациями врачей», поэтому у девочки развилось хроническое заболевание.
В настоящее время ребенка оставили в семье, с женщиной провели разъяснительную работу.