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18:21, 29 января 2019 317

Филимонов рассказал о задачах городской «Единой России»

Филимонов рассказал о задачах городской «Единой России»

Во вторник, 29 января, в Рязани прошла первая конференция городского отделения партии «Единая Россия». Председатель регионального отделения Аркадий Фомин пояснил, что местная структура начала свою работу вместо четырех районных отделений города после подведения итогов сентябрьских выборов.

Фомин рассказал однопартийцам о кадровых изменениях в «Единой России», новой идеологической преамбуле в уставе партии и введении депутатского рейтинга.

С 2019 года «народных избранников» будут оценивать по работе в округе, участии в деятельности фракции, взаимодействии с первичными отделениями, медийной активности в соцсетях. Ежеквартально партия намерена подводить итоги и озвучивать лидеров и аутсайдеров списка.

Кроме того, на конференции тайным голосованием Сергея Филимонова избрали секретарем городского отделения. После вступления в должность он озвучил предложения и задачи, которые потребуется решить местному отделению.

Политик предложил:

  • укрепить взаимодействие с членами партии через постоянный диалог, встречи, собрания, партийные мероприятия и соцсети, чтобы каждый партиец смог высказывать свое мнение и предложение;
  • укрепить и оптимизировать работу первичных отделений — провести конкурс общественно-значимых проектов среди местных отделений, чтобы показать открытость для граждан и решить партийные проблемы, а также составить постоянный совет секретарей первичных отделения для обмена опытом, информацией и учетом предложений и инициатив;
  • добавить ответственности представителям городской партийной организации в властных структурах для сокращения дистанции между членами партии, руководством, депутатами и населением через постоянные отчеты;
  • наполнить работу городского отделении центрами по направлению деятельности для экспериментов и дискуссий — организационным, депутатским, информационным, молодежным, общественным, проектным, гражданским и культурным;
  • усилить партийный контроль и продолжить проекты, которые востребованы в Рязани, заняться контролем и регулированием потребительских цен в городе и реальными доходами горожан.

«Предложения не революционные и в этом их сила. Они выработаны на основе партийного опыта и реальных дел. Эта работа позволит собраться всем вместе для решения партийных дел и проблем народа», — заключил Филимонов.

Помимо секретаря, на конференции избрали политсовет и контрольную комиссию местного отделения.


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