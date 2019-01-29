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11:49, 29 января 2019 414
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Федеральные дороги в Рязанской области начали обрабатывать чистой солью

Федеральные дороги в Рязанской области начали обрабатывать чистой солью

Федеральные дороги в Рязанской области начали обрабатывать чистой солью. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Для применения этой новой в регионе технологии потребовалось закупить более 20 дорожных машин со специальным оборудованием. Оно позволяет обрабатывать проезжую часть не только пескосоляной смесью, но и чистой солью и солевым раствором.

Отмечается, что теперь на дорогах не остается грязи, которая обычно возникала после применения пескопасты.

Сейчас дорожники рассматривают возможность применения этого опыта на федеральных трассах в других регионах.

Напомним, из-за непогоды улицы Рязани также стали обрабатывать большим количесвом соли.


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