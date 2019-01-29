Федеральные дороги в Рязанской области начали обрабатывать чистой солью. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Для применения этой новой в регионе технологии потребовалось закупить более 20 дорожных машин со специальным оборудованием. Оно позволяет обрабатывать проезжую часть не только пескосоляной смесью, но и чистой солью и солевым раствором.
Отмечается, что теперь на дорогах не остается грязи, которая обычно возникала после применения пескопасты.
Сейчас дорожники рассматривают возможность применения этого опыта на федеральных трассах в других регионах.
Напомним, из-за непогоды улицы Рязани также