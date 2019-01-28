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9:02, 28 января 2019 627
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Вызов на дуэль и снегопад. Обзор новостей за выходные, 26-27 января

Вызов на дуэль и снегопад. Обзор новостей за выходные, 26-27 января

Завершились последние январские выходные. Самое время вспомнить главные события минувшего уикенда.

Одной из главных новостей выходных стал вызов на дуэль украинского депутата Борислава Березы рязанским сенатором Игорев Морозовым. Морозова возмутило то, что депутат публично оскорбил и толкнул журналистку телеканала «Россия» Ольгу Скабееву. Позже украинец высмеял предложенную рязанским сенатором дуэль, а рязанец удалил пост с вызовом. Тем не менее, сенатор согласился поехать в Киев, а оружейники пригласили Морозова подготовиться к дуэли.

В выходные в области ухудшилась погода. Рязанцев неоднократно предупреждали об усилении ветра и снегопаде.

О происшествиях. В Рязани эвакуировали ТЦ «Барс на Московском». Пожилой рязанец похитил телефон у работника кафе на автовокзале. Еще один случай произошел в общежитии под Рязанью. Там у 49-летнего жителя угнали мопед.

Не обошлось без происшествий на дорогах. В воскресенье, 27 января, в центре Рязани оборвался троллейбусный провод. На Первомайском проспекте Mercedes сбил знак пешеходного перехода. В Дашково-Песочне столкнулись четыре иномарки. На трассе под Рязанью загорелся автомобиль, пострадал человек.

Также в воскресенье в юбилей снятия блокады на площади Победы в четвертый раз провели памятную акцию. Каждый желающий получил минимальную ежедневную пайку — 125 граммов, которую в Ленинграде выдавали по специальным хлебным карточкам. Немного о спорте.

В субботу, 26 января, на комплексе «Алмаз» прошли соревнования по биатлону, в которых победил олимпийский чемпион Антон Шипулин.


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4 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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