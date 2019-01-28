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15:16, 28 января 2019 330
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Во вторник в Рязанской области потеплеет до -1 градуса. Прогноз погоды

Во вторник в Рязанской области потеплеет до -1 градуса. Прогноз погоды

Во вторник, 29 января, в Рязанской области ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ветер юго-восточный, 4-9 метров секунду. Температура воздуха ночью до -11, -6 градусов. Днем -6, -1 градус.


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5 дней назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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