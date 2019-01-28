В Тюмени арестовали блогеров, ездивших по городу со страйкбольным оружием. Суд назначил 11 и 12 суток административного ареста двум из четырех нарушителей, передает РИА «
Трое юношей и девушка катались на машине в оружием в руках. Блогеры также устроили танцы на дороге. Все это они сняли на видео.
Суд арестовал девушку и инициатору ролика за мелкое хулиганство. Еще двое блогеров — несовершеннолетние. Материалы по ним направили в административную комиссию для принятия решения, а на родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.
Страйкбольное оружие изъяли. Из-за танцев на дороге возбудили административное производство по части 1 статьи 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания/передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).
Стоит отметить, что страйкбольной оружие имитирует внешний вид реального. Из него стреляют шариками без краски.
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Вечерний ураган 🌪 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ В магазин за хлебушком 😈 ⠀ ⠀ Момент с выстрелами пришлось убрать. Так как с боевых АК-47 стрельба запрещена 🤷🏻♂️ ⠀ ♥️ + 🔰 + 💬 = NEW VIDEO @mur.murka @nurik_072 @__bush__777 ⠀ ⠀ ⠀@rramazanov674 @voffkaaaaa #тюмень72 #тюмень #тюменька #tyumen #tyumencity #tyumenlife