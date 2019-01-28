Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:25, 28 января 2019 218
 0    0

В Тюмени арестовали блогеров, ездивших по городу со страйкбольным оружием

В Тюмени арестовали блогеров, ездивших по городу со страйкбольным оружием

В Тюмени арестовали блогеров, ездивших по городу со страйкбольным оружием. Суд назначил 11 и 12 суток административного ареста двум из четырех нарушителей, передает РИА «Новости».

Трое юношей и девушка катались на машине в оружием в руках. Блогеры также устроили танцы на дороге. Все это они сняли на видео.

Суд арестовал девушку и инициатору ролика за мелкое хулиганство. Еще двое блогеров — несовершеннолетние. Материалы по ним направили в административную комиссию для принятия решения, а на родителей составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Страйкбольное оружие изъяли. Из-за танцев на дороге возбудили административное производство по части 1 статьи 20.2.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания/передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»).

Стоит отметить, что страйкбольной оружие имитирует внешний вид реального. Из него стреляют шариками без краски.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:32, 28 января 2019
Пьяный рыбновец угрожал зарезать жену
15:10, 28 января 2019
Окна для школы, крыша для ДК и брусчатка для парка. РНПК продолжила помогать благоустройству Турлатова
14:50, 28 января 2019
В Рязани продолжается отбор на должность бизнес-омбудсмена региона
14:40, 28 января 2019
В храм Дашково-Песочни привезут мощи Иоанна Предтечи
14:25, 28 января 2019
В Тюмени арестовали блогеров, ездивших по городу со страйкбольным оружием
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 376
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
10:23, 27 января 2019 30 871
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
9:23, 18 января 2019 27 881
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
13:51, 27 января 2019 24 412
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
9:21, 18 января 2019 20 723
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум