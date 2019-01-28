В Саратове уволили чиновницу, которая отправила учителей убирать снег в мороз

В Саратове уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района после скандала с
Кроме того, выговор объявили непосредственному руководителю и директору школы №95.
Ранее начальник пресс-службы Татьяна Плющева сообщила, что коллектив школы участвовал в уборке, поскольку последствия невозможно было устранить усилиями дворников.
Она добавила, что работы длились не больше часа.
Как показала проверка, руководство школы и чиновники районной администрации «приняли самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы».
Напомним, снимок с учителями, вышедшими на уборку,