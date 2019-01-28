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11:46, 28 января 2019 246
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В Саратове уволили чиновницу, которая отправила учителей убирать снег в мороз

В Саратове уволили чиновницу, которая отправила учителей убирать снег в мороз

В Саратове уволили начальника отдела образования администрации Октябрьского района после скандала с уборкой снега учителями школы №95. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кроме того, выговор объявили непосредственному руководителю и директору школы №95.

Ранее начальник пресс-службы Татьяна Плющева сообщила, что коллектив школы участвовал в уборке, поскольку последствия невозможно было устранить усилиями дворников.

Она добавила, что работы длились не больше часа.

Как показала проверка, руководство школы и чиновники районной администрации «приняли самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы».

Напомним, снимок с учителями, вышедшими на уборку, опубликовали в сети. Произошедшим заинтересовались в Госдуме.


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4 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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