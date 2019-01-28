В Рязанской области продлят действие маткапитала

В понедельник, 28 января, на заседании комитета облдумы по соцвопросам депутаты рассмотрели законопроект об изменениях в закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области».
В частности, документ предлагает продлить на три года срок действия регионального материнского капитала для семей, в которых третий либо последующий ребенок родятся в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года.
Кроме того, предусмотрено расширить число награждаемых премией «Признание», дополнив ее категорией «многодетные семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, находящегося под опекой (попечительством), принятым в приемную семью». Для этого в региональный закон вводится новая статья «Поощрение семей за заслуги в воспитании детей».