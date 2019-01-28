В Рязани незаконно продавали сим-карты в торговой палатке. Видео

На Михайловском шоссе в Рязани незаконно продавали сим-карты в торговой палатке. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Сим-карты продавали «по символической цене» без оформления абонентских договоров и паспортов. Договоров с операторами сотовой связи также не было.
В палатке нашли 37 пакетов для подключения разных услуг связи.
Полиция составила протокол по статье 13.30 КоАП РФ «Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи».
По статье грозит штраф до пяти тысяч рублей на физических лиц и до 200 тысяч — на юридических.