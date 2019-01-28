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21:43, 28 января 2019 134
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В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

В понедельник, 28 января, в Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину, передает РИА «Новости».

ЧП произошло у станции Голицыно около 16:00. По предварительной информации, мужчина 1986 года рождения переходил дорогу в неположенном месте.


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5 дней назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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