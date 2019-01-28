В Омске проверяют сообщения о воспитательнице, которая заклеивала детям рты

В Омске департамент образования организовал проверку после появившейся информации о том, что воспитатель одного из детских садов связывала детей и заклеивала им рты. Об этом передает РИА «
Сообщения о произошедшем распространила мать одного из воспитанников детсада, которая заявила, что воспитательница заклеивала рты детям скотчем, регулярно связывала малышей, а также запугивала, чтоб не говорили родителям.
Женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Региональный следком организовал проверку после публикации сообщений.