Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:44, 28 января 2019 68
 0    0

В крупных городах Сибири проверяют сообщения о минировании зданий

В крупных городах Сибири проверяют сообщения о минировании зданий

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В республиках Алтай, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях проверяют анонимные сообщения о минировании административных зданий, школ и больниц. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Анонимные звонки начали поступать в понедельник, 28 января.

Ранее подобная волна «минирований» прокатилась по другим городам России.

На прошлой неделе в Иркутской области, Бурятии, Якутии и Приамурье десятки соцобъектов и административных зданий эвакуировали из-за сообщений с угрозами о минировании.

В прошлом году по России также массово эвакуировали торговые центры, административные здания из-за звонков с угрозами взрыва.

Рязань стала первым городом, подвергшимся атаке «телефонных террористов». Позже специалисты проанализировали причины «минирований».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
8:44, 28 января 2019
В крупных городах Сибири проверяют сообщения о минировании зданий
8:23, 28 января 2019
Задержан подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи
21:41, 27 января 2019
На трассе под Рязанью загорелся автомобиль, пострадал человек
20:13, 27 января 2019
В Третьяковской галерее украли картину Куинджи
16:23, 27 января 2019
В центре Рязани оборвался троллейбусный провод
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 188
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 768
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
10:23, 27 января 2019 24 296
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
9:21, 18 января 2019 20 675
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
20:18, 18 января 2019 19 022
Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум