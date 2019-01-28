В крупных городах Сибири проверяют сообщения о минировании зданий

В республиках Алтай, Хакасия, Алтайском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях проверяют анонимные сообщения о минировании административных зданий, школ и больниц. Об этом передает РИА «
Анонимные звонки начали поступать в понедельник, 28 января.
Ранее подобная волна «минирований» прокатилась по другим городам России.
На прошлой неделе в Иркутской области, Бурятии, Якутии и Приамурье десятки соцобъектов и административных зданий
В прошлом году по России также массово
Рязань стала первым городом, подвергшимся