У жителя Шацкого района нашли марихуану, спрятанную «на видном месте»

У жителя поселка Садовый Шацкого района нашли марихуану. Об этом сообщила
Полицейские узнали, что 28-летний мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков. Во время осмотра его квартиры оперативники нашли пакет с запрещенными веществами общей массой 115 граммов.
«Мужчина применил хитрость и положил подозрительную смесь на видном месте, видимо, в надежде, что полицейские именно по этой причине не обратят на упаковку внимание», — отметили в пресс-службе.
Сейчас правоохранители выясняют, откуда у подозреваемого наркотики. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.