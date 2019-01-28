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11:40, 28 января 2019 1 104
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У жителя Шацкого района нашли марихуану, спрятанную «на видном месте»

У жителя Шацкого района нашли марихуану, спрятанную «на видном месте»

У жителя поселка Садовый Шацкого района нашли марихуану. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что 28-летний мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков. Во время осмотра его квартиры оперативники нашли пакет с запрещенными веществами общей массой 115 граммов.

«Мужчина применил хитрость и положил подозрительную смесь на видном месте, видимо, в надежде, что полицейские именно по этой причине не обратят на упаковку внимание», — отметили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители выясняют, откуда у подозреваемого наркотики. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.


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