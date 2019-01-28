Сасовец рассказал о пожаре, в котором спасли пенсионерку

Сасовец рассказал о пожаре, в котором
Огонь заметила женщина 1941 года рождения. Она позвала на помощь соседей.
«Ветер вчера был очень сильный, как раз в сторону моего дома, дышать было нечем от дыма, — пояснил житель соседнего дома Евгений. — Так еще у меня во дворе сарай с сеном. Вспыхнет, как спичка. Очень испугались».
По его словам, также пострадала крыша второй половины дома, в которой никто не живет.
«Когда пожарные проникли внутрь, они увидели хранящиеся в помещении строительные материалы. Видимо, хозяйка собиралась менять оконные рамы и делать ремонт, — отметил мужчина. — Все осталось цело, только залито водой и пропитано копотью».
Причину возгорания устанавливают.