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11:02, 28 января 2019 1 428
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При возгорании автомобиля на трассе в Рязани пострадал 42-летний мужчина

При возгорании автомобиля на трассе в Рязани пострадал 42-летний мужчина

При возгорании автомобиля на трассе в Рязани пострадал 42-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пострадавшему оказали помощь на месте ДТП, от госпитализации он отказался.

Напомним, машина загорелась днем в воскресенье, 27 января. На место происшествия выезжали восемь пожарных на двух автомобилях.


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