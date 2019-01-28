При возгорании автомобиля на трассе в Рязани пострадал 42-летний мужчина

При
Пострадавшему оказали помощь на месте ДТП, от госпитализации он отказался.
Напомним, машина загорелась днем в воскресенье, 27 января. На место происшествия выезжали восемь пожарных на двух автомобилях.
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При
Пострадавшему оказали помощь на месте ДТП, от госпитализации он отказался.
Напомним, машина загорелась днем в воскресенье, 27 января. На место происшествия выезжали восемь пожарных на двух автомобилях.
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С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.