Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:27, 28 января 2019 1 040
 0    0

Правительство повысило пособия ветеранам и инвалидам

Правительство повысило пособия ветеранам и инвалидам

В России с 1 февраля на 4,3% повысят пособия ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций установлен в размере 1,043 (в 2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025).

Отмечается, что решение распространяется на выплаты, пособия и компенсации, «которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
9:27, 28 января 2019
Правительство повысило пособия ветеранам и инвалидам
16:02, 26 января 2019
В рязанские школы и больницы поставляли поддельное масло и молоко 4
13:35, 25 января 2019
Рязанцы снова проверили, как кормят в школах их детей. Фото 1
18:58, 23 января 2019
В феврале в Рязани начнется запись детей в первый класс
17:10, 23 января 2019
Пирожные, канапе и мясное рагу. Рязанцы проверили, как кормят школьников 8
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 230
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 812
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
10:23, 27 января 2019 26 521
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
13:51, 27 января 2019 21 651
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
9:21, 18 января 2019 20 685
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум