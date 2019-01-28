Правительство повысило пособия ветеранам и инвалидам

В России с 1 февраля на 4,3% повысят пособия ветеранам, инвалидам и гражданам с детьми. Соответствующий документ опубликован на
Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций установлен в размере 1,043 (в 2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025).
Отмечается, что решение распространяется на выплаты, пособия и компенсации, «которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».