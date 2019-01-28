Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи отверг обвинения

Подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи заявил, что не совершал преступлений. Об этом передает «
На вопрос оперативников, за что его
Также он заявил, что не совершает преступлений и назвал себя «законопослушным гражданином России».
Задержанный не признал, что ранее его привлекали к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков.
Кроме того, подозреваемого попросили разъяснить, где он находился в воскресенье днем, на что тот ответил: «Плохо помню. Мне надо освежить память».
Напомним, картину
Момент кражи