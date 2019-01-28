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12:10, 28 января 2019 282
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Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи отверг обвинения

Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи отверг обвинения

Подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи заявил, что не совершал преступлений. Об этом передает «Интерфакс».

На вопрос оперативников, за что его задержали, мужчина ответил: «Без понятия».

Также он заявил, что не совершает преступлений и назвал себя «законопослушным гражданином России».

Задержанный не признал, что ранее его привлекали к уголовной ответственности, в том числе за хранение наркотиков.

Кроме того, подозреваемого попросили разъяснить, где он находился в воскресенье днем, на что тот ответил: «Плохо помню. Мне надо освежить память».

Напомним, картину украли из Третьяковской галереи в воскресенье, 27 января.

Момент кражи попал на видео.


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