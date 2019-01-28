Под мостом на выезде из Рязани застряла фура. Видео

В понедельник, 28 января, под мостом около «М5 Молла» застряла фура. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram.
Из-за произошедшего образовалась пробка от «Таможни» до «М5 Молла» и в обратную сторону.
Подробностей о произошедшем нет.
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В понедельник, 28 января, под мостом около «М5 Молла» застряла фура. Видео с места происшествия опубликовано в Instagram.
Из-за произошедшего образовалась пробка от «Таможни» до «М5 Молла» и в обратную сторону.
Подробностей о произошедшем нет.
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С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.