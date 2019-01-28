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9:32, 28 января 2019 397
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На Алтае депутат не захотел оплачивать счет в кафе и избил двух женщин и подростка

На Алтае депутат не захотел оплачивать счет в кафе и избил двух женщин и подростка

На Алтае депутат Чемальского райсовета Юрий Корнеев избил в кафе двух женщин и подростка. Инцидент произошел 22 декабря 2018 года, сейчас в отношении мужчины возбудили дело по статье 116 УК РФ, передает ТАСС со ссылкой на следователей.

Пока никаких санкций к депутату не применяли. Известно, что его жертвами стали управляющая кафе, 59-летняя певица и ее 14-летний внук, который пытался заступиться за бабушку.

По данным следствия, во время корпоратива Корнеев напился и не захотел оплачивать счет. С этого начался конфликт.

При этом сам депутат считает драку спровоцированной. По словам мужчины, произошло недопонимание с сотрудниками кафе, так как у него не было ни карты, ни наличных. Корнеев якобы предложил съездить за деньгами, но сотрудники устроили скандал и вызвали полицию.


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4 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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