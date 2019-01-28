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17:33, 28 января 2019 2 044
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Минобороны показало, как десантников в Рязани готовят к прыжкам на новейших тренажерах

Минобороны показало, как десантников в Рязани готовят к прыжкам на новейших тренажерах

Минобороны показало, как десантников в Рязани готовят к прыжкам с парашютом системами специального назначения «Арбалет».

Специальный учебно-тренировочный комплекс с аэродинамическим тренажером есть в 309-м центре специальной парашютной подготовки в Рязани. Десантники за время обучения совершают около 50 практических прыжков.

«Ранее для достижения такого же результата десантнику необходимо было совершить более 200 реальных прыжков с парашютом, а для „высотника“ — более тысячи», — отметили в ведомстве.

До конца года для подразделений спецназа подготовят более двух тысяч специалистов, применяющих парашютные системы «Арбалет».


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