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15:02, 28 января 2019 952
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Игорь Бутман пригласил рязанцев на фестиваль джаза

Игорь Бутман пригласил рязанцев на фестиваль джаза

В субботу, 2 февраля, стартует фестиваль «Зимние дни рязанского джаза». Организаторы называют его «большим и разножанровым»: помимо концертов, в программе фильмы о джазе, моментальная импровизация «Художники рисуют джаз», открытие тематической фотовыставки.

«За тем, что мы сейчас делаем, стоит большая история», — рассказал журналистам на брифинге продюсер фестиваля Геннадий Филин. Идея сделать зимнюю неделю джаза пришла полгода назад, когда группа Feelin’s готовила концерт «Вернисаж в стиле джаз».

«Мы неожиданно вспомнили, что ровно тридцать лет назад известный рязанский джазмен Александр Семячкин впервые сделал неделю рязанского джаза», — объяснил Геннадий Филин. По его мнению, так как фестиваль «никто не загадывал, в нем присутствует внутренняя энергия».

Выдающийся российский саксофонист Игорь Бутман накануне открытия фестиваля записал обращение к рязанцам. «Обязательно пойдите на эти замечательные концерты», — сказал музыкант. Он отметил, что сейчас послушать джаз приходит много молодежи, поэтому «зимняя неделя джаза в Рязани пройдет с большим успехом».

На фестивале представят различные направления: биг-бенд, большой свинг, диксиленд, инструментальные ансамбли, вокальный джаз.

Фестиваль продлится неделю, со 2 по 9 февраля. Он пройдет на трех основных площадках: в МКЦ, библиотеке имени Горького и в «Фотодоме». 2 февраля на открытии в МКЦ заявлено инструментально-джазовое шоу в исполнении детей из музыкального театра «Созвездие добра», группы Feelin’s и степ-шоу Vortex. Финальный концерт «День рождения рязанского джаза» пройдет также в МКЦ, 9 февраля.


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