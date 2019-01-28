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10:57, 28 января 2019 90
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Фомин обсудил с жителями Путятина проблемы газификации и платы за интернет

Фомин обсудил с жителями Путятина проблемы газификации и платы за интернет

Председатель облдумы Аркадий Фомин провел личный прием в Путятинском районе. В частности, он обсудил с местными жителями проблемы газификации и платы за интернет.

Светлана Болтунова из села Макеево рассказала, что в домах на улице Центральной до сих пор нет газа. Фомин пообещал, что вопрос решат благодаря включению в профильную госпрограмму.

Также к председателю облдумы обратилась ведущий методист районной библиотеки Галина Орехова. Она сообщила, что появившийся у них интернет позволил применять новые технологии в работе с читателями. Но библиотекарей волнует повышение платы за услуги.

По ее словам, в 2018 году провайдер увеличил цену почти на 60%. При этом расходы библиотека оплачивает из собственных средств. Фомин пообещал подготовить депутатский запрос по обоснованию цен на интернет.


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