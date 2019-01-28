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16:56, 28 января 2019 86
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Дважды попавшейся на незаконной торговле жительнице Тумы грозит крупный штраф

Дважды попавшейся на незаконной торговле жительнице Тумы грозит крупный штраф

Жительнице поселка Тумы Клепиковского района грозит крупный штраф за то, что она продавала в своем доме спиртное. Об этом пишет издательство «Пресса».

Соседи пожаловались на пьяные компании, которое постоянно здесь появляются, шумят и ругаются. Полицейские выяснили, чем занимается 66-летняя женщина и составили на нее административный протокол.

Нарушительница на время прекратила торговать спиртным, но через некоторое время продолжила свое дело. На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ, ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.


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