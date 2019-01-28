Дважды попавшейся на незаконной торговле жительнице Тумы грозит крупный штраф

Жительнице поселка Тумы Клепиковского района грозит крупный штраф за то, что она продавала в своем доме спиртное. Об этом пишет издательство «
Соседи пожаловались на пьяные компании, которое постоянно здесь появляются, шумят и ругаются. Полицейские выяснили, чем занимается 66-летняя женщина и составили на нее административный протокол.
Нарушительница на время прекратила торговать спиртным, но через некоторое время продолжила свое дело. На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ, ей грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей.