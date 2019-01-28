Четко и модно. Салон оптики MONVIEW поможет рязанцам подобрать очки

Салон оптики MONVIEW открылся в Рязани пять лет назад. В октябре 2018 года он переехал в более просторное помещение по адресу: улица Введенская, дом №80.
Для рязанцев здесь работают два кабинета врача, в одном из которых ведет прием детский офтальмолог.
Сотрудники салона готовы помочь покупателям с выбором очков или оправы. По их мнению, это очень эффектный аксессуар.
«На оправы существует мода, и ведущие бренды мира борются за покупателя. MONVIEW предлагает как изделия, ориентированные на массовый спрос, так и модели класса „премиум“ — Ray Ban, Vogue, Prada, Dolce&Gabbana, Gucci», — рассказали сотрудники салона.
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