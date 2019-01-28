Активисты рязанских школ снова поучаствуют в конкурсе «Своя позиция»

С января по март в Рязани пройдет XII городской конкурс органов ученического самоуправления «Своя позиция». Его участниками стали 25 команд.
Школьники должны будут подготовить и провести мероприятие в своей школе, осветить деятельность органа ученического самоуправления в корпоративной группе «ВКонтакте», поучаствовать в круглом столе по вопросам ученического самоуправления, выдержать деловую игру «Блиц», подготовить видеоролик и стендовую презентацию.
Лучших участников определят в трех номинациях:
- «Лидер»;
- «Команда»;
- «Система» (лучшая система деятельности органа ученического самоуправления).
27 января для школьников провели мастер-классы, на которых приглашенные спикеры раскрыли секреты для успешного прохождения конкурса.
По четыре представителя от каждой команды посетили образовательные блоки по темам:
- «Основные принципы видеосъемки»;
- «Информационная работа в соцсетях»;
- «Стресс-менеджмент, как справиться с волнением и напряжением»;
- «Самые распространенные ошибки в организации и проведении школьного мероприятия».