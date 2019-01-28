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10:09, 28 января 2019 290
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Активисты рязанских школ снова поучаствуют в конкурсе «Своя позиция»

Активисты рязанских школ снова поучаствуют в конкурсе «Своя позиция»

С января по март в Рязани пройдет XII городской конкурс органов ученического самоуправления «Своя позиция». Его участниками стали 25 команд.

Школьники должны будут подготовить и провести мероприятие в своей школе, осветить деятельность органа ученического самоуправления в корпоративной группе «ВКонтакте», поучаствовать в круглом столе по вопросам ученического самоуправления, выдержать деловую игру «Блиц», подготовить видеоролик и стендовую презентацию.

Лучших участников определят в трех номинациях:

  • «Лидер»;
  • «Команда»;
  • «Система» (лучшая система деятельности органа ученического самоуправления).

27 января для школьников провели мастер-классы, на которых приглашенные спикеры раскрыли секреты для успешного прохождения конкурса.

По четыре представителя от каждой команды посетили образовательные блоки по темам:

  • «Основные принципы видеосъемки»;
  • «Информационная работа в соцсетях»;
  • «Стресс-менеджмент, как справиться с волнением и напряжением»;
  • «Самые распространенные ошибки в организации и проведении школьного мероприятия».

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4 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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