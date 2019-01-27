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19:55, 27 января 2019 380
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В Саратове учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

В Саратове учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

В Саратове школьных учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки. Фото опубликовано в Twitter «Папа дирикшионера».

На снимке группа женщин пытается убрать снег в мешки.

«Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать», — говорится в подписи к фото.

Власти Саратова объяснили, что коллектив школы №95 участвовал в уборке, поскольку дворники не справлялись с последствиями снегопада, передает РИА «Новости». Начальник пресс-службы мэрии Татьяна Плющева рассказала, что общая продолжительность работ с участием учителей не превысила одного часа. При этом она отметила, что после публикации информации в СМИ проведут проверку.

В Госдуме заинтересовались снимком. Депутат Николай Панков призвал проверить фотографию и выразил уверенность, что мэр Саратова разберется в ситуации вместе с министерством образования и примет административные меры.

«Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», — написал Панков в своем канале «Пара слов» в Telegram.


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4 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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