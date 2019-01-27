В Саратове учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

В Саратове школьных учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки. Фото опубликовано в Twitter «
На снимке группа женщин пытается убрать снег в мешки.
«Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать», — говорится в подписи к фото.
Власти Саратова объяснили, что коллектив школы №95 участвовал в уборке, поскольку дворники не справлялись с последствиями снегопада, передает РИА «
В Госдуме заинтересовались снимком. Депутат Николай Панков призвал проверить фотографию и выразил уверенность, что мэр Саратова разберется в ситуации вместе с министерством образования и примет административные меры.
«Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», — написал Панков в своем канале «Пара слов» в Telegram.
Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB— Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.