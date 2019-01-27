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18:19, 27 января 2019 488
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В Рязани ищут хозяев раненому ястребу

В Рязани ищут хозяев раненому ястребу

В Рязани ищут хозяев раненому ястребу. Об этом «ВКонтакте» написала Марина Валучаева.

Она отметила, что взрослая самка попала в неволю с травмой локтевого сустава и гематомой вокруг него.

«Взрослая самка, попала в неволю с травмой локтевого сустава и обширной гематомой вокруг него, полноценно не летает, только „перелетывает“. Людей немного побаивается и избегает, но это поправимо. Очень желателен опыт содержания хищных птиц», — говорится в сообщении.

Автор отметила, что птицу отдадут совершеннолетнему человеку при условии «ненавязчивого отслеживания судьбы».


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