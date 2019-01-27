В Рязани ищут хозяев раненому ястребу. Об этом «ВКонтакте»
Она отметила, что взрослая самка попала в неволю с травмой локтевого сустава и гематомой вокруг него.
«Взрослая самка, попала в неволю с травмой локтевого сустава и обширной гематомой вокруг него, полноценно не летает, только „перелетывает“. Людей немного побаивается и избегает, но это поправимо. Очень желателен опыт содержания хищных птиц», — говорится в сообщении.
Автор отметила, что птицу отдадут совершеннолетнему человеку при условии «ненавязчивого отслеживания судьбы».