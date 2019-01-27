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9:04, 27 января 2019 1 067
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Рязанского актера пригласили играть на сцене МХАТа

Рязанского актера пригласили играть на сцене МХАТа

Актер скопинского молодежного театра «Предел» Михаил Сиворин подписал договор с Московским театром имени Горького. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По словам Сиворина, его заметил художественный руководитель столичного театра.

«Эдуард Бояков видел меня в спектакле, я участвовал в паре его проектов, и он дал мне возможность продолжить сотрудничество. Очень надеюсь, что не подведу его», — поделился рязанец.

Он отметил, что примет участие в уже идущих на сцене МХАТа постановках.

Справка

Михаил Сиворин родился в Скопине Рязанской области. С 10 лет занимается в театре «Предел» у режиссера Владимира Деля. С 13 лет работал в колхозе, был трактористом, комбайнером.

Снялся в фильмах «Перегон» (2006), «Завещание Ленина» (2007), «Стиляги» (2008).

Фото со страницы «ВКонтакте» Михаила Сиворина


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