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11:18, 27 января 2019 1 563
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Про экономику Рязанской области рассказали на федеральном канале «Россия-24». Видео

Про экономику Рязанской области рассказали на федеральном канале «Россия-24». Видео

Про Рязанскую область рассказали на федеральном канале «Россия-24». Специальный репортаж вышел на экран в субботу, 26 января. Автором сюжета стал Антон Борисов.

Журналист пообщался с Николаем Любимовым. В беседе губернатор рассказал об экономике региона и привлечении инвесторов.

Борисов провел экскурсию по крупнейшим предприятиям области и ответил на ряд важных вопросов.

«Рязанская область активно привлекает инвесторов. Специальные условия. Территории. Интересные проекты. Как варят стекло? Кто создает робота-тракториста? В чем купают дорожный отбойник? И зачем нужна виртуальная ферма? Все ответы — в специальном репортаже», — описали программу.


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3 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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