Про экономику Рязанской области рассказали на федеральном канале «Россия-24». Видео

Про Рязанскую область рассказали на федеральном канале «Россия-24». Специальный репортаж вышел на экран в субботу, 26 января. Автором сюжета стал Антон Борисов.
Журналист пообщался с Николаем Любимовым. В беседе губернатор рассказал об экономике региона и привлечении инвесторов.
Борисов провел экскурсию по крупнейшим предприятиям области и ответил на ряд важных вопросов.
«Рязанская область активно привлекает инвесторов. Специальные условия. Территории. Интересные проекты. Как варят стекло? Кто создает робота-тракториста? В чем купают дорожный отбойник? И зачем нужна виртуальная ферма? Все ответы — в специальном репортаже», — описали программу.