Чиновница из Подмосковья упрекнула россиян в недостаточном вкладе в бюджет. Видео

Глава совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич упрекнула россиян в недостаточном вкладе в федеральный бюджет. Видео с ее заявлением на встрече с жителями Королева опубликовал «
Присутствующие предложили восстановить исторический квартал города с помощью федерального бюджета. Юденич ответила, что люди не вкладывают денег в «этот бюджет».
«Вы так легко говорите: „А давайте из бюджета возьмtм столько, а давайте возьмем столько…“ Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать»? — сказала она.
Отмечается, что на заявление в зале ответили, что «граждане платят налоги».