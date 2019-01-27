Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:35, 27 января 2019 479
 0    0

Чиновница из Подмосковья упрекнула россиян в недостаточном вкладе в бюджет. Видео 1

Чиновница из Подмосковья упрекнула россиян в недостаточном вкладе в бюджет. Видео

Глава совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич упрекнула россиян в недостаточном вкладе в федеральный бюджет. Видео с ее заявлением на встрече с жителями Королева опубликовал «Life».

Присутствующие предложили восстановить исторический квартал города с помощью федерального бюджета. Юденич ответила, что люди не вкладывают денег в «этот бюджет».

«Вы так легко говорите: „А давайте из бюджета возьмtм столько, а давайте возьмем столько…“ Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать»? — сказала она.

Отмечается, что на заявление в зале ответили, что «граждане платят налоги».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
11:35, 27 января 2019
Чиновница из Подмосковья упрекнула россиян в недостаточном вкладе в бюджет. Видео 1
18:26, 24 января 2019
Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы
16:22, 24 января 2019
Google объяснил позицию по статусу Крыма
11:25, 24 января 2019
Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в госизмене
9:22, 24 января 2019
Кадыров заявил, что проблему списания долгов жителей Чечни за газ превратили в шоу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 961
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 592
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 592
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
20:18, 18 января 2019 18 935
Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии
16:20, 13 января 2019 18 837
Рязанцы продегустировали пирожки и выбрали лучшие. Фото
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум