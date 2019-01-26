Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:39, 26 января 2019 337
 0    0

В Сасове мошенник под предлогом похорон сына грабил пенсионеров

В Сасове мошенник под предлогом похорон сына грабил пенсионеров

В Сасове мошенник под предлогом похорон сына грабил пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась 86-летняя женщина, которая сообщила, что ее ограбил незнакомец.

Выяснилось, что незнакомец специально выбрал пожилую женщину. Предварительно он узнавал у прохожих в каких квартирах живут одинокие пенсионерки.

Постучавшись в дверь к пенсионерке, злоумышленник попросил у нее помощь в организации похорон сына. Женщина достала кошелек и хотела небольшой суммой помочь ему, но мужчина выхватил кошелек с 12 тысячами рублей и паспортом и убежал.

Позже оказалось, что грабитель приехал в Сасово на такси. Водитель сообщил, что не в первый раз привозит этого пассажира в город. Злоумышленника разыскали и задержали.

Полицейские установили, что два года назад этого мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, совершенный при аналогичных обстоятельствах в соседней области.

«На дело» он выезжал только на такси и водители помогли установить пострадавших от других хищений. Выяснилось, что в течение года в Сасовском районе было совершено он ограбил четырех пенсионеров.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ и по части 1 статьи 161 УК РФ. Подозреваемого арестовали.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:41, 26 января 2019
Оружейники пригласили рязанского сенатора подготовиться к дуэли с украинским депутатом
18:39, 26 января 2019
В Сасове мошенник под предлогом похорон сына грабил пенсионеров
17:42, 26 января 2019
Чай с корицей, рыба и орехи. В Роспотребнадзоре дали рекомендации о питании зимой
13:06, 26 января 2019
Уборка снега и «Театр в зеркале времени». Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info
12:23, 26 января 2019
В Рязанской области снизилось количество долгостроев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 780
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 482
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 533
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
20:18, 18 января 2019 18 910
Ребенок и пятеро взрослых пострадали в ДТП с фурой на Московском шоссе. Подробности аварии
16:20, 13 января 2019 18 814
Рязанцы продегустировали пирожки и выбрали лучшие. Фото
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум