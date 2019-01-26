В Сасове мошенник под предлогом похорон сына грабил пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратилась 86-летняя женщина, которая сообщила, что ее ограбил незнакомец.
Выяснилось, что незнакомец специально выбрал пожилую женщину. Предварительно он узнавал у прохожих в каких квартирах живут одинокие пенсионерки.
Постучавшись в дверь к пенсионерке, злоумышленник попросил у нее помощь в организации похорон сына. Женщина достала кошелек и хотела небольшой суммой помочь ему, но мужчина выхватил кошелек с 12 тысячами рублей и паспортом и убежал.
Позже оказалось, что грабитель приехал в Сасово на такси. Водитель сообщил, что не в первый раз привозит этого пассажира в город. Злоумышленника разыскали и задержали.
Полицейские установили, что два года назад этого мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, совершенный при аналогичных обстоятельствах в соседней области.
«На дело» он выезжал только на такси и водители помогли установить пострадавших от других хищений. Выяснилось, что в течение года в Сасовском районе было совершено он ограбил четырех пенсионеров.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ и по части 1 статьи 161 УК РФ. Подозреваемого арестовали.