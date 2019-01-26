«Украл, выпил, в тюрьму». Пожилой рязанец похитил телефон у работника кафе на автовокзале

В Рязани задержали похитителя смартфона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 26-летний рязанец, который сообщил, что во время рабочей смены в кафе на автовокзале у него с прилавка пропал смартфон.

Полицейские опросили пострадавшего. По его словам, он лишь на минуту потерял из виду свой мобильник. Перед этим в кафе заходили несколько посетителей.

Оперативники опросили работников автовокзала, таксистов и других людей, которые по роду занятий много времени проводят на территории автовокзала.

Выяснилось, что к краже может быть причастен 68-летний житель Рязанской области.

«Он нередко совершает поездки на автобусе между родным населенным пунктом и Рязанью. Ранее он был неоднократно судим за кражи и провел в местах лишения свободы более 25 лет. В августе прошлого года он в очередной раз вышел на свободу», — рассказали в полицию.

Версия полицейских о причастности мужчины к хищению полностью подтвердилась.

По данным страж порядка, после освобождения из мест лишения свободы он почти каждый день употреблял спиртное и деньги у него быстро закончились. Злоумышленник забрал оставленный без присмотра смартфон. Мобильник он успел продать и даже частично потратил деньги на алкогольные напитки. Похищенное изъяли.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.