Уборка снега и «Театр в зеркале времени». Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

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RZN.info представляет лучшие фоторепортажи уходящей недели.
В 2019 году в Рязани пройдут культурно-просветительские мероприятия и выставки, посвященные Году театра. Некоторые из них организует в рамках проектах «Театр в зеркале времени» библиотека имени Горького. Во вторник, 22 января, там прошла презентация плана мероприятий к Году театра.
В среду, 23 января, журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.
В четверг, 24 января, на Скорбященском кладбище отметили 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
В пятницу, 25 января, в Рязанском государственном университете отметили День студента. На площадке перед вузом собралось десятки студентов и преподавателей. Собравшихся угощали безалкогольным глинтвейном с оладьями и вареньем. Рядом организовали благотворительную выставку поделок и фотозону.
Кроме того, гуляния прошли на площадке сквера Уткина рядом с филиалом московского университета имени Витте. Соревнования среди вузов начались традиционным «Забегом Татьян», в котором победила девушка из университета МВД. Завершилось мероприятие сожжением чучела «сессии».
Рязанские студенты отправились в 47-ой «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы региона. Торжественный старт прошел в пятницу, 25 января, от памятника Федору Полетаеву. В нем помимо студентов приняли участие представители власти и вузов Рязани.
Фото Александра Блохина, Валерия Михайленко и Юлии Полушиной