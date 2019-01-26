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13:06, 26 января 2019 3 716
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Уборка снега и «Театр в зеркале времени». Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

Уборка снега и «Театр в зеркале времени». Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи уходящей недели.

В 2019 году в Рязани пройдут культурно-просветительские мероприятия и выставки, посвященные Году театра. Некоторые из них организует в рамках проектах «Театр в зеркале времени» библиотека имени Горького. Во вторник, 22 января, там прошла презентация плана мероприятий к Году театра.

В среду, 23 января, журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

В четверг, 24 января, на Скорбященском кладбище отметили 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

В пятницу, 25 января, в Рязанском государственном университете отметили День студента. На площадке перед вузом собралось десятки студентов и преподавателей. Собравшихся угощали безалкогольным глинтвейном с оладьями и вареньем. Рядом организовали благотворительную выставку поделок и фотозону.

Кроме того, гуляния прошли на площадке сквера Уткина рядом с филиалом московского университета имени Витте. Соревнования среди вузов начались традиционным «Забегом Татьян», в котором победила девушка из университета МВД. Завершилось мероприятие сожжением чучела «сессии».

Рязанские студенты отправились в 47-ой «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы региона. Торжественный старт прошел в пятницу, 25 января, от памятника Федору Полетаеву. В нем помимо студентов приняли участие представители власти и вузов Рязани.

Фото Александра Блохина, Валерия Михайленко и Юлии Полушиной


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