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9:28, 26 января 2019 828
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«Сборная Рязанской области» попала в «телевизионную» Лигу КВН

«Сборная Рязанской области» попала в «телевизионную» Лигу КВН

«Сборная Рязанской области» попала в телевизионную Лигу КВН. Список Первой лиги опубликовали на официальном сайте клуба в четверг, 24 января.

Участников четырех главных лиг выбирали по итогам международного фестиваля в Сочи.

Напомним, рязанская команда КВН «Умные люди» сыграет в Высшей лиге. Всего в состав вошло 20 команд. Передачу покажут полностью по «Первому каналу».

Фото из группы «Сборная Рязанской области» «ВКонтакте»


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