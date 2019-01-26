«Сборная Рязанской области» попала в телевизионную Лигу КВН. Список Первой лиги опубликовали на официальном
Участников четырех главных лиг выбирали по итогам международного фестиваля в Сочи.
Напомним, рязанская команда КВН «Умные люди»
Фото из
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«Сборная Рязанской области» попала в телевизионную Лигу КВН. Список Первой лиги опубликовали на официальном
Участников четырех главных лиг выбирали по итогам международного фестиваля в Сочи.
Напомним, рязанская команда КВН «Умные люди»
Фото из
© RZN.info
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С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.