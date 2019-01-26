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20:22, 26 января 2019 1 861
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Рязанцев пригласили на выставку репродукций художников северного возрождения 1

Рязанцев пригласили на выставку репродукций художников северного возрождения

Рязанцев пригласили на выставку репродукций художников северного возрождения. Об этом сообщили в музее истории молодежного движения.

На выставке «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны картин» представят репродукции картин художников в технике жикле, а также фрагменты картин с описанием и расшифровкой тайных символов и скрытых смыслов произведений авторов северного Ренессанса.

Отмечается, что благодаря современным технологиям работы художников воссоздали на холсте в технике «жикле». Многие картины выполнены в натуральную величину.

«В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукции — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Выставка оставит незабываемое впечатление у любого зрителя», — говорится в сообщении.

Экспозиция будет открыта с 4 февраля по 30 марта в музее истории молодежного движения по адресу: улица Свободы, дом №79.


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