Рязанцев пригласили на выставку репродукций художников северного возрождения. Об этом сообщили в музее истории молодежного движения.
На выставке «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны картин» представят репродукции картин художников в технике жикле, а также фрагменты картин с описанием и расшифровкой тайных символов и скрытых смыслов произведений авторов северного Ренессанса.
Отмечается, что благодаря современным технологиям работы художников воссоздали на холсте в технике «жикле». Многие картины выполнены в натуральную величину.
«В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукции — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника. Выставка оставит незабываемое впечатление у любого зрителя», — говорится в сообщении.
Экспозиция будет открыта с 4 февраля по 30 марта в музее истории молодежного движения по адресу: улица Свободы, дом №79.