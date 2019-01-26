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19:41, 26 января 2019 347
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Оружейники пригласили рязанского сенатора подготовиться к дуэли с украинским депутатом

Оружейники пригласили рязанского сенатора подготовиться к дуэли с украинским депутатом

Оружейники центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в Подмосковье пригласили рязанского сенатора Игоря Морозова подготовиться к дуэли с украинским депутатом. Соответствующее сообщение опубликовали в Instagram АО ЦНИИТОЧМАШ.

«Уважаемый Игорь Николаевич! Предлагаем вам посетить полигон ЦНИИТОЧМАШа, чтобы подготовиться к дуэли с обидчиком журналистки Ольги Скабеевой», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что стрелки-инструкторы ознакомят сенатора с устройством нового пистолета «Удав», проведут демонстрационные стрельбы и, после инструктажа по безопасности, допустят до самостоятельной стрельбы по ростовым мишеням.

Кроме того, сотрудники предприятия готовы провести экспресс-курс по основам дуэльной этики.

Напомним, Игорь Морозов на своей странице в Facebook вызвал украинского депутата Борислава Березу на дуэль. Морозова возмутило то, что депутат публично оскорбил и толкнул журналистку телеканала «Россия» Ольгу Скабееву.

Рязанец выдвинул условия дуэли, выбрав пистолет Ивана Козлова «Удав» и дистанцию 100 метров.


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ЦНИИТОЧМАШ предлагает сенатору от Рязанской области Игорю Морозову, выбравшему пистолет "Удав" для дуэли с украинским парламентарием Бориславом Березой, подготовиться к поединку на полигоне предприятия в подмосковном Климовске. Уважаемый Игорь Николаевич! Предлагаем Вам посетить полигон ЦНИИТОЧМАШа (входит в "Ростех"), чтобы подготовиться к дуэли с обидчиком журналистки Ольги Скабеевой. Стрелки-инструкторы ЦНИИТОЧМАШа ознакомят Вас с устройством нового пистолета "Удав", проведут демонстрационные стрельбы и, после инструктажа по безопасности, допустят до самостоятельной стрельбы по ростовым мишеням. Кроме того, наши сотрудники готовы провести экспресс-курс по основам дуэльной этики. Будем очень признательны за оценку нашего нового пистолета со стороны эксперта, обладающего обширными знаниями и практическим опытом в области стрелкового вооружения. PS. По своим убойным характеристикам пистолет Ивана Козлова "Удав" не совсем подходит для дуэли, поскольку не оставляет противнику ни единого шанса. Игорь Морозов https://www.facebook.com/sffsmorozov #удав#пистолетныйкомплекс#пистолетный_комплекс#дуэль#игорьморозов#пистолет#иван#козлов#цнииточмаш#аоцнииточмаш#cniitm#ростех#сенатор

Публикация от АО ЦНИИТОЧМАШ (@cniitm)

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