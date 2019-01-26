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12:23, 26 января 2019 269
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Минстрой рассказал о текущей ситуации с дольщиками в регионах

Минстрой рассказал о текущей ситуации с дольщиками в регионах

В Ярлославской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской областях и республике Татарстан зафиксировали снижение количества «проблемных объектов». Об этом 25 января на заседании рабочей группы по правам обманутых дольщиков сообщил замглавы Минстроя России Никита Стасишин, пишет сайт ведомства.

По его словам, на начало этого года в Ярославской области количество долгостроев сократилось на семь объектов, в Новосибирской области — на пять. Также отмечено снижение в Томской, Амурской, Белгородской, Рязанской, Ростовской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Республиках Саха (Якутия), Калмыкия и Башкортостан, Хабаровском крае.

В целом по России в 68 субъектах насчитывается 894 проблемных новостройки, в которых заключено более 98 тысяч договоров долевого участия.

Большой прирост проблемных объектов зафиксировали в Красноярском и Приморском краях, Липецкой и Костромской области.

В Министерстве подчеркнули, что проблемные объекты на данный момент отсутствуют в 17 регионах России.


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